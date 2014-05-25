بدء التصويت للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

بدأ أكثر من 36 مليون أوكراني التصويت صباح اليوم الأحد، لانتخاب رئيس جديد في اقتراع أساسي لبقاء البلاد التي تواجه عصياناً انفصالياً مسلحاً في الشرق.

ويتدفق الناخبون بكثافة على مراكز الاقتراع في لفيف المعروفة بنزعتها القومية غرباً والعاصمة السابقة خاركيف ولؤلؤة البحر الأسود أوديسا.

وفي الشرق الصناعي الناطق بالروسية - حيث أعلن الانفصاليون أنهم سيفعلون كل شيء لمنع التصويت - فُتح عدد قليل من مراكز الاقتراع.

وفي معقل المتمردين دونيتسك كانت الشوارع خالية والمراكز التي تستخدم عادة في الانتخابات مغلقة. وفي مدينة دوبروبيليا في منطقة دونيتسك، شاهد صحافي من وكالة فرانس برس مركزا واحدا للتصويت.