الحوثيون يقصفون بالمدفعية منزل الشيخ الأحمر في عمران

أفاد مراسل "العربية" في صنعاء أن الحوثيين يقصفون بالقذائف المدفعية منزل الشيخ عبدالله الاحمر في منطقة الجنات الضاحية الشمالية في مدينة عمران.

من جانبه شن الطيران اليمني ثلاث غارات، صباح الأحد، على أحد المنازل شمال صنعاء، مستهدفاً جهادياً قاتل في سوريا.

وقال مصدر من القبائل إن "المنزل المستهدف الواقع في قرية بني حكم في منطقة أرحب شمال العاصمة أصيب بأضرار وتم تدمير سيارتين".

وأشار إلى مقتل شخصين في الغارات وفرار آخرين من المنزل.

كما أكد مصدر آخر من القبائل أن الغارات استهدفت إسلامياً متشدداً أقام في سوريا العام 2011، لكن لم يكن بوسعه تحديد هويته أو تأكيد إصابته.

غارات ضد القاعدة

وفي نفس السياق نفذت مكافحة الإرهاب مدعمة بقوات الأمن الخاصة عملية بمنطقة ارحب بضاحية الشمالية الغربية بصنعاء فجر اليوم ضد عناصر مشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة.

وأكدت مصادر قبلية "للعربية" أن العملية اتت بعد غارات جوية من طائرة من غير طيار عند الفجر، واستهدفت منزلا كانوا يختبون فيه عناصر القاعدة في بيت واصل لكن هربو إلى قرية أخرى في نفس المنطقة وقتلت 3 وتم اعتقال 12 من عناصر التنظيم.

من جهة أخرى، قال مسؤولون في الإدارة المحلية إن المعارك بين الحوثيين والجيش تسانده عناصر من حزب الإصلاح الإسلامي اندلعت، الأحد، في منطقة عمران، شمال صنعاء.

وقال شهود إن سحباً من الدخان ارتفعت فوق منطقة جنات وجبل مخدرة، شمال غرب عمران، إثر عمليات قصف قام بها الجيش.