مدفيديف يوزع جوازات سفر روسية في القرم

قام رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، الذي وصل، اليوم الأحد، إلى جمهورية القرم، في زيارة نددت بها سلطات كييف واعتبرتها "استفزازاً"، بتوزيع جوازات سفر روسية على سكان القرم التي انضمت إلى الاتحاد الروسي في مارس الماضي.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الروسي، مدفيديف وهو يسلم جواز سفر لامرأة شابة ويقول "أرجو لك التوفيق مع جواز سفرك الروسي الجديد". ووقف أشخاص آخرون ينتظرون تسلم وثائقهم الجديدة.

وقال قسطنطين رومودانوفسكي، رئيس الجهاز الاتحادي الروسي للهجرة الذي يرافق مدفيديف، إن 850 ألف جواز سفر في طريقها إلى أن تسلم لسكان جمهورية القرم، وإنه يجري إعداد 900 ألف جواز آخر، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على انضمام القرم إلى روسيا، بحسب وكالة "ريا نوفوستي".

وتعد جمهورية القرم التي ندد الغربيون وكييف بـ"ضمها" إلى روسيا، نحو مليوني نسمة.

ونددت كييف بزيارة مدفيديف التي أعلنت في آخر لحظة وتزامنت مع انتخابات رئاسية مبكرة في أوكرانيا، ورأت فيها "استفزازا".

وزار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القرم في 9 مايو لمناسبة إحياء انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في 1945، واستعرض الأسطول الروسي في البحر الأسود.