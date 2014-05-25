مقتل 45 من "داعش" و27 مدنياً في اشتباكات الفلوجة

أفادت مصادر أمنية وطبية، اليوم الأحد، بأن 7 أشخاص قتلوا وجُرح 20 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال، بسبب القصف العسكري "العنيف" الذي تشهده مدينة الفلوجة بالعراق.

وقال مسؤول أمني إن قوات الجيش قد شنت أكثر من 40 هجوماً على الفلوجة، لكنها لم تفلح في دخول المدينة، لافتاً إلى أن قوات الجيش تستعد لشن هجوم جديد وكبير ينطلق من جميع محاور المدينة. وأكد المصدر وجود حشود وانتشار كبير جداً للمسلحين على جميع المحاور.

وكانت العمليات المشتركة قد أعلنت اليوم عن مقتل 45 عنصراً من "داعش" باشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة من الفلوجة.

وقال المتحدث باسم العمليات العميد سعد معن: "إن قوات من فرقة التدخل السريع الأولى اشتبكت مع مجموعة مسلحة من تنظيم داعش.. هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل 45 مسلحاً وتدمير ست سيارات تحمل رشاشات أحادية وثلاث آليات مختلفة الأنواع تابعة لهم".

يُذكر أن محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي، 110 كم غرب العاصمة بغداد، تشهد عمليات عسكرية واسعة النطاق تنفذها القوات الأمنية العراقية بمعاونة العشائر ضد التنظيمات المسلحة، لاسيما بعد محاولة "داعش" السيطرة عليها عقب اعتقال القوات الأمنية النائب أحمد العلواني ومقتل شقيقه.

عودة المياه للفرات

وفي سياق متصل، أكد شهود عيان في مدينة الفلوجة عودة تدفق المياه إلى نهر الفرات من جديد بعد فترة من الجفاف بسبب غلق بوابات النواظم.

كما أشارت المصادر إلى أن "محطات التصفية داخل المدينة متوقفة عن العمل مع افتقارها إلى وحدات معالجة أو أية مادة للشب والكلور المعقمتين ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية حقيقية في الفلوجة".

وفي هذا السياق، قال مسؤول إداري في قضاء الرطبة إن "الأسر النازحة من الفلوجة إلى قضاء الرطبة (310 كم غربي الرمادي)، تعيش وضعاً إنسانياً صعباً للغاية نتيجة شح المياه وصعوبة وصولها إليهم".

وأوضح أن "القضاء يعتمد بالدرجة الأولى على الآبار بعد توقف الخط الناقل للمياه بين الرمادي والقضاء منذ ستة أشهر على خلفية استهداف محطة كهرباء تعد المغذي الوحيد لهذا الخط الناقل".

كما تحدث عن تشكيل لجان لإغاثة النازحين وإيصال المياه إليهم عن طريق "استئجار 8 ناقلات، إضافة إلى وجود 10 ناقلات حكومية للمياه والتي تقوم بإيصالها إلى الأسر النازحة".