استقالة ثاني وزير كويتي خلال أسبوعين

قبِل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، استقالة وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي، وهو ثاني أعضاء الحكومة الذي يستقيل خلال أسبوعين، بحسب ما أعلن مجلس الوزراء.

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن مجلس الوزراء أبلغ خلال اجتماعه الأسبوعي باستقالة المليفي التي قبلها أمير البلاد.

وتم تكليف وزير التجارة، عبدالمحسن المدعج، بتولي مهام الوزير المستقيل بالوكالة حتى تعيين وزير جديد، ولم توضح الحكومة أسباب استقالة المليفي.

يذكر أن أمير الكويت كان قبل في 12 مايو الحالي، استقالة وزير العدل والأوقاف الكويتي، نايف العجمي، لدواعٍ صحية.

وكان العجمي اتهم من وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، بتقديم دعم مالي لـجبهة النصرة" في سوريا، لكن الحكومة الكويتية رفضت الاتهامات الأميركية بحق العجمي، وجددت ثقتها فيه.