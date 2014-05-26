تأجيل النظر بقضية خلية "القاعدة" بالإمارات لـ2 يونيو

أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، النظر في قضية الخلية العاملة لتجنيد مواطنين وأشخاص آخرين في "جبهة النصرة" بسوريا، إلى 2 المقبل.

يذكر أن 9 أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، أحدهم هارب، متهمون في هذه القضية.

وتم تحديد تاريخ 2 يونيو للاستماع لمرافعة النيابة العامة، واستعجال طلبات محامي الدفاع في استدعاء الطبيب المعالج لأحد المتهمين، إضافة إلى تحديد تاريخ 28 من الشهر الجاري لعرض المتهمين الثمانية على الطب الشرعي.

وكانت النيابة العامة أحالت ملف القضية إلى دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، وتضمنت لائحة الاتهام انضمام المتهمين التسعة إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، وتكوين خلية تابعة له داخل الإمارات للترويج لأغراضه، واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بـ"جبهة النصرة" الإرهابية في سوريا.

وجمع المتهمون التسعة أموالاً، وأمدوا بها منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية، بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الإمارات، حسب لائحة الاتهام.

كما وجهت النيابة إلى اثنين من المجموعة تهمتين أخريين، وهما إنشاء وإدارة موقعي "التوحيد والنصرة" و"سنام الإسلام" الإلكترونين، ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره، واستقطاب أعضاء جدد له، وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الإمارات.