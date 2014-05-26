صنعاء تعلن تفكيك 3 خلايا تابعة للقاعدة

كشفت السلطات اليمنية عن نجاح أجهزتها الأمنية في تفكيك ثلاث خلايا للقاعدة في صنعاء بعد عملية أمنية نتج عنها مقتل 4 أشخاص، بينهم جنديان واثنان من العناصر الإرهابية.

وأعلن مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا في اليمن أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات استخبارية تفيد بتواجد ثلاث خلايا مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، إحداها متواجدة في مديرية أرحب بضواحي صنعاء، وتحديدا في منطقة بني حكم وقرية بيت العذري.

وأضاف أن تلك الخلية كانت مكلفة بتصنيع المتفجرات وتجهيز السيارات المفخخة، إضافة إلى خليتين متواجدتين في مدينة صنعاء "أمانة العاصمة"، تختبئ فيها عدد من العناصر الإرهابية التي كانت مكلفة بتنفيذ عمليات الاغتيالات والاستهداف لرجال الأمن والجيش وزعزة الأمن والسكينة العامة للعاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية "سبأ" عن المصدر قوله: "على إثر هذه المعلومات نفذت الأجهزة الأمنية والاستخبارية اليوم عمليات نوعية واستباقية استهدفت تلك الخلايا الإرهابية، نتج عنها تدمير ثلاث سيارات تابعة لعناصر التنظيم، إحداها مفخخة، وتدمير براميل تحتوي على مواد متفجرة، وأنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة عناصر الخلية، إضافة إلى مصرع عنصرين إرهابيين، وإصابة عنصرين آخرين، وإلقاء القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية".

وأضاف: "إن التحقيقات الأولية جارية مع العناصر المضبوطة، وستتم إحالتها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل والرادع". وأشار المصدر إلى أنه نتج عن تلك العمليات مقتل جنديين، وإصابة أربعة جنود آخرين بإصابات مختلفة.