مقتل 50 جندياً في معارك بشمال مالي

أعلن وزير الدفاع المالي مساء الأحد أن الخسائر البشرية في صفوف القوات المسلحة المالية خلال المعارك الأخيرة التي خاضتها مع مجموعات مسلحة في مدينة كيدال في شمال شرق البلاد وخسرت في أعقابها المدينة، بلغت "حوالي 50 قتيلاً".

وقال الوزير سوميلو بوبيي مايغا عبر التلفزيون الحكومي إنه "بالنسبة إلى حصيلة" المعارك التي جرت بين 17 و21 مايو الجاري "لدينا حوالي 50 قتيلاً، للأسف، وحوالي 40 جريحاً، بل 48 جريحاً. في الجهة المقابلة لا نعرف كم الحصيلة لديهم، ولكن نعرف أنهم أيضا تكبدوا خسائر".

وبين 17 و21 الجاري دارت معارك في كيدال (تبعد أكثر من1500 كلم عن العاصمة باماكو) بين الجيش المالي وثلاث ميليشيات انفصالية هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد (المتمردون الطوارق) والمجلس الأعلى لوحدة أزواد (شكله منشقون عن تنظيم جهادي) والحركة العربية الأزوادية، انتهت بانسحاب الجيش من المدينة التي باتت مذاك في أيدي المتمردين.

وبحسب الأمم المتحدة ومصادر عسكرية في شمال مالي وشهود عيان في المنطقة، فإن خسارة القوات الحكومية لم تقتصر على كيدال بل شملت أيضا مدينة ميناكا في منطقة غاو جنوبي كيدال، والتي بحسب هذه المصادر خسرها الجيش من دون معارك، وهو ما تنفيه الحكومة المالية.

ومساء الأحد جدد وزير الدفاع نفيه لهذا الأمر، مؤكدا أن الجيش موجود في كل مدن المنطقة باستثناء كيدال فقط، لكنه أشار إلى أن هناك "تعايشاً" بين الجيش والمتمردين في ميناكا (تبعد 660 كلم عن كيدال).

ووقعت الحكومة المالية والجماعات المسلحة المتمردة الكبرى الثلاث التي تسيطر على مدينة كيدال مساء الجمعة اتفاقاً لوقف إطلاق النار بعد ساعات من المحادثات مع الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي رئيس موريتانيا محمد ولد عبدالعزيز.