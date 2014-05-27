أوباما يقترح انسحاب قواته من أفغانستان بنهاية 2016

تنوي الولايات المتحدة تخفيض عدد جنودها في أفغانستان إلى 9800 مطلع 2015 وإنهاء تدخلها العسكري في البلاد مع نهاية 2016، على ما أكد مسؤول أميركي كبير، اليوم الثلاثاء.

وينتظر أن يعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الخطة المرهونة بموافقة الحكومة الأفغانية على إبرام اتفاق أمني مشترك مع حليفتها الأميركية، في وقت لاحق اليوم.

وتابع: "بافتراض توقيع الاتفاق، مع مطلع 2015، سنبقي 9800 جندي في مختلف أنحاء البلاد إلى جانب حلفائنا في الحلف الأطلسي وشركاء آخرين".

وأضاف: "مع نهاية 2015 سنقلص هذا الوجود إلى النصف تقريباً ونعزز القوات الأميركية في كابول وحول قاعدة باغرام" بحسب قوله.

وتابع: "بعد عام مع نهاية 2016 سنخفض الوجود إلى تمثيل سفارة معتاد إضافة إلى مكتب للدعم الأمني في كابول، على غرار ما فعلنا في العراق".

وزار أوباما القوات الأميركية في أفغانستان الأحد وأجرى اتصالاً هاتفياً قصيراً بالرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي الذي يغادر الرئاسة هذا العام بعد انتخابات يونيو.

وأكد كل من المرشحين في هذا الاستحقاق عبد الله عبد الله وأشرف غاني أنه سيوقع الاتفاقية الأمنية المشتركة التي اقترحتها واشنطن في حال انتخابه رئيساً.

وهناك حالياً حوالي 51 ألف جندي من الحلف الأطلسي بقيادة أميركية في أفغانستان لدعم كابول في مكافحتها متمردي حركة طالبان التي أطلقت تمرداً شرساً بعد طردها من الحكم عام 2001.

