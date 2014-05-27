البيت الأبيض يكشف بالخطأ اسم مدير CIA في كابول

كشف البيت الأبيض عن طريق الخطأ اسم مدير مكتب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) في كابول خلال زيارة مفاجئة قام بها الرئيس الأميركي لأفغانستان مساء الأحد.

وورد اسم مدير المكتب في لائحة المسؤولين الذين شاركوا في اجتماع مغلق مع الرئيس الأميركي في قاعدة باغرام الجوية لدى وصوله مساء الأحد إلى أفغانستان.

ونقلت اللائحة إلى أحد مراسلي صحيفة واشنطن بوست المكلف بإبلاغ زملائه بنشاطات الرئيس.

والذين يحصلون على هذه اللائحة هم وسائل الإعلام الأميركية والأجانب المشتركون في هذه الخدمة، ومن بينهم وكالة فرانس برس.

وفي الصيغة الأولى للائحة ورد اسم مدير مكتب "سي آي ايه" في كابول تحت صفة "مدير مركز" وهي الصفة التي تستعمل عادة لوصف المسؤول المحلي لوكالة الاستخبارات الأميركية في البلد الذي يعمل فيه.

وعندما لاحظ أحد صحافيي واشنطن بوست خطأ البيت الأبيض توجه إلى مسؤولين في الإدارة وتسلم منهم لائحة ثانية بدون ذكر اسم مدير مكتب وكالة الاستخباراتية في كابول.

كما طلب المسؤولون من الصحافيين الذين رافقوا أوباما إلى أفغانستان عدم كشف الاسم.

يشار إلى أن "سي آي ايه" تبقي أسماء عملائها سرية لحمايتهم وحماية أسرهم. ويعتبر كشف أسمائهم بمثابة جريمة.

وفي العام 2003، سرب مقربون من نائب الرئيس الأميركي آنذاك ديك تشيني اسم فاليري بلايم التي كانت مسؤولة في "سي آي ايه" لأن زوجها، السفير يومها، ندد بتأكيد إدارة الرئيس جورج بوش الابن وجود أسلحة دمار شامل في العراق.