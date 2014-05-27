اليمن.. الحوثيون يحاولون اقتحام عمران والجيش يصدهم

أفاد مراسل "العربية" في اليمن أن مسلحي الحوثيين شنوا هجوماً جديداً مكثفاً على المدخل الشمالي لمدينة عمران، كما شن المسلحون الحوثيون هجوماً على نقطتين للجيش اليمني في الجهة الشرقية للمدينة، وذلك في محاولة لاقتحامها والتقدم إلى وسطها.

وأكد شهود عيان وقوع اشتباكات عنيفة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين.

وأرسل الجيش اليمني تعزيزات عسكرية للمنطقة لمنع تقدم الحوثيين، وتأتي محاولة الحوثيين هذه لاقتحام مدينة عمران بعد سلسلة هجمات شنوها على المدينة من الجهة الغربية واستطاع الجيش صدها.