انتهاء المشاورات بين حماس وفتح بشأن حكومة التوافق

أعلنت حركتا حماس وفتح الفلسطينيتان إنهاء مشاوراتهما لتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مشيرتين إلى أن الرئيس محمود عباس سيعلن الحكومة الخميس.

وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد للصحافيين بعد انتهاء جلسة المشاورات مع حماس في غزة "انتهينا من المشاورات المتعلقة بحكومة الوفاق الوطني وسأقوم برفع وجهات النظر للحركتين للسيد الرئيس الذي سيقوم شخصيا بالإعلان الخميس عن التشكيل الوزاري النهائي".

وأوضح الأحمد أن عباس بعد تشكيل الحكومة "سيصطحب كل القيادة لزيارة غزة"، مؤكدا أن "المشاورات مع الإخوة في مصر مستمرة بشأن منفذ رفح وستكون هناك ترتيبات لإعادة العمل على المعبر بعد تشكيل الحكومة".

وأعلنت حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية في 23 من نيسان/أبريل الماضي عن تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5 أسابيع.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها الطرفان في إعلان اتفاق مرتبط بجداول زمنية للمصالحة منذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة منتصف حزيران/يونيو 2007، حيث كانت كل جهود الوساطة قد فشلت بتحقيق المصالحة.

ونص اتفاق المصالحة على إجراء انتخابات بعد ستة شهور من تشكيل الحكومة الفلسطينية.

