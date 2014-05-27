جيش نيجيريا يحدد مكان التلميذات المخطوفات

أعلن الجيش النيجيري الاثنين أنه تم تحديد مكان وجود التلميذات المئتين اللواتي خطفتهن جماعة بوكو حرام الإسلامية.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية الماريشال الكس بادي للصحافيين أمام المقر العام للدفاع في أبوجا إن "الخبر السار بالنسبة إلى الفتيات أننا نعلم مكان وجودهن، لكننا لا نستطيع أن نكشفه لكم".

وأثار خطف 276 تلميذة في منتصف أبريل من مدرسة شيبوك في شمال شرق نيجيريا، لا تزال 223 منهن محتجزات، موجة استنكار في نيجيريا، وأدى إلى تعبئة دولية للمساعدة في العثور عليهن.

وأرسلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأخيرا إسرائيل خبراء لمساعدة نيجيريا.

وأدلى المسؤول العسكري النيجيري بهذه التصريحات بعدما خاطب متظاهرين نظموا الاثنين مسيرة أمام المقر العام للدفاع في أبوجا تضامنا مع المخطوفات.

وإذ رفض كشف تفاصيل حول مكان وجود التلميذات، اعتبر بادي أن العملية "سر عسكري"، وأضاف "إننا نعمل. سنعيد الفتيات".

وأمام المتظاهرين قال: "لا أحد يحق له أن يقول لنا إن الجيش النيجيري يجهل ما يقوم به. نحن نعلم بما نقوم به. لا يمكننا أن نجازف بقتل بناتنا في حين أننا نريد تحريرهن".

وتابع "نحن نعمل. الرئيس (غودلاك جوناثان) يدعمنا بقوة. لقد منحنا الرئيس سلطة القيام بالعمل".