مقتل 19 يمنيا في مواجهات بين الجيش وميليشيات الحوثي

كشفت مصادر أمنية وعسكرية في محافظة عمران إلى الشمال من صنعاء، عن مقتل 19 شخصا وإصابة العشرات في مواجهات عنيفة بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات من الجيش مسنودة بمسلحين قبليين.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات التي اندلعت في منطقة المحشاش بمحافظة عمران ظهر الاثنين واستمرت حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء، خلفت أربعة قتلى من قوات الجيش، وأكثر من خمسة عشر قتيلا من ميليشيات جماعة الحوثي الشيعية المدعومة من إيران، إضافة إلى جرح العشرات من الجانبين.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه المصادر وصول تعزيزات عسكرية وأمنية إضافية إلى محافظة عمران، تتضمن عددا من شاحنات الجند وسيارات مزودة برشاشات مدفعية وأخرى تحمل أفرادا من قوات الأمن.

ولفتت المصادر إلى أن تلك التعزيزات تأتي بهدف السيطرة على المواقع الحكومية، وفرض نقاط تفتيش في مناطق متفرقة من أماكن الصراع في عمران لتهدئة الوضع، والسيطرة الرسمية على المدينة التي لاتزال تحت وطأة مسلحي الحوثي، في مواجهة لواء عسكري تسانده عناصر قبلية مناوئة لجماعة الحوثي الشيعية.

وفي سياق متصل تشهده مديرية المصلوب بمحافظة الجوف (143 كيلومترا شمال شرق العاصمة صنعاء) توتراً جراء استحداث نقطة تفتيش من قبل جماعة الحوثي، ما استدعى تحركاً قبلياً موازياً ضرب مهلة قبل التدخل المباشر لرفع النقطة.

ونقلت وكالة الأنباء غير الحكومية "خبر" عن مصادر قبلية، تأكيدهم قيام مسلحين يتبعون جماعة الحوثي، باستحداث نقطة تفتيش في مديرية المصلوب محافظة الجوف (شمال اليمن).

ووفقاً للمصادر، فقد تداعت قبيلة بني نوف على إثر واقعة الاستحداث، وأقرت إعطاء مسلحي جماعة الحوثي مهلة زمنية لرفع النقطة لمدة يوم تنتهي في السادسة من مساء الثلاثاء، مهددين برفعها بالقوة بعد انتهاء المهلة المحددة.

وتعد منطقة المصلوب واحدة من جبهات كثيرة في الجوف شهدت توترات ومواجهات بين الحوثيين ومسلحين قبليين خلال الأشهر الماضية.