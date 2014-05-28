الرئيس اليمني: كسرنا شوكة الإرهاب في أبين وشبوة

قال الرئيس عبدربه منصور هادي إن أمن محافظة عمران جزء لا يتجزأ من أمن أمانة العاصمة صنعاء.

وأكد هادي أن الحرب مع الإرهاب في محافظتي أبين وشبوة قد أعادت للقوات المسلحة معنوياتها العالية، حيث تمكّنت من كسر شوكة الإرهاب وهزيمته بصورة لم يسبق لها مثيل.

وشدّد في حديثه إلى مسؤولي السلطة المحلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وشيوخ قبائل عمران عند استقباله لهم في صنعاء على "ضرورة طيّ صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة بعيداً عن خلق الحروب التي ليس لها طائل أو تبنى على أساس حزبي أو مذهبي أو مناطقي أو فئوي.

وقال: "لقد حذرنا من ذلك كل الأطراف المعنية ولا مجال لأي اختراق أو اختلاق المعاذير الواهية أياً كانت أشكالها ومضامينها".

وعبر عن ثقته بأن الجميع سيعي مخاطر المرحلة وتجنيب البلاد ويلات الصراعات بكل أشكالها ومعانيها ومسمياتها، مشيراً إلى أن هناك قرارات ستصبّ في معالجة الأوضاع ونبذ العنف وفتح صفحات جديدة.

ويأتي اجتماع الرئيس عبدربه منصور هادي غداة ليلة عنيفة شهدته ضواحي مدينة عمران وجبالها الشمالية والغربية بين مسلحي الحوثي ومسلحين قبليين مدعومين بقوات من الجيش والأمن، حيث دارت اشتباكات وُصفت بالأعنف بين الطرفين، وذلك إثر أنباء عن مقتل 18 عنصراً من مسلحي الحوثي وجرح آخرين في هجوم نفذته مجموعة خاصة ضد مواقع للحوثيين التفت عليها من الخلف ودمرت خلاله مدرعة وقاذفة صواريخ كاتيوشا كان يعتزم الحوثيون استخدامها لقصف مواقع الجيش والمسلحين القبليين في القرى والضواحي المحيطة بالمدينة.

وأكد شهود عيان أن أصوات الانفجارات هزت أرجاء مدينة عمران وضواحيها، حيث دارت مواجهات بمختلف الأسلحة في الجبال المطلة على ضاحية الجنات وفي جبل المحشاش والمضلعة شمال وشمال غرب المدينة.