سجن 11 أردنيا خططوا لتفجير السفارة الأميركية في عمان

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء، أحكاماً بالسجن لمدة تتراوح بين أربعة أعوام و20 عاماً بحق 11 أردنيا مرتبطين بتنظيم القاعدة خططوا لتفجير السفارة الأميركية ومراكز تجارية وحيوية في عمان في عام 2012، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن هؤلاء أدينوا بتهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وتصنيع مواد مفرقعة، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية".

ولدى صدور الحكم هتف المدانون الملتحون والذين ارتدوا ملابس السجن "الله أكبر، القرآن دستورنا والجهاد سبيلنا" و"ليعد للدين مجده أو ترق منا الدماء".

وكانت المحكمة بدأت محاكمة المدانين في فبراير 2013.

وبحسب لائحة الاتهام فإن "المتهمين من حملة فكر تنظيم القاعدة خططوا لتفجير أحد المراكز التجارية في عمان و"تفجير مول آخر بهدف تشتيت جهود الأمن ليتمكنوا من تنفيذ عملية عسكرية ضد السفارة الأميركية وقصفها بقذائف الهاون".

وكانت السلطات الأردنية أعلنت في أكتوبر 2012 إحباط مخطط إرهابي كبير للمجموعة يستهدف مراكز تجارية وبعثات دبلوماسية.

وقالت في بيان رسمي إن المجموعة الإرهابية خططت لعملية تحمل اسم "9 تشرين الثاني/نوفمبر الثانية"، نسبة إلى تفجيرات فنادق عمان عام 2005.

وكانت التفجيرات الانتحارية المتزامنة التي استهدفت 3 فنادق كبرى في عمان في 9 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005، وتبناها تنظيم القاعدة في العراق، أوقعت 60 قتيلاً.