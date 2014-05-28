مصرع مسؤولين عن اغتيالات بالدراجات النارية بصنعاء

أكد مصدر أمني يمني مصرع قياديين من تنظيم القاعدة والمسؤولين عن جرائم الاغتيالات بالدراجات النارية بالعاصمة صنعاء.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع عن المصدر أن الإرهابيين اللذين لقيا مصرعيهما هما القيادي عبدالخالق محمد محد الكبسي والمكنى بـ"سلمان"، ومساعده القيادي يحيى محمد ناصر سنهوب والذي يكنى بـ"قاسم"، والذي هو مساعد للإرهابي الكبسي في الجرائم الإرهابية التي تنفذ بواسطة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء.

يُشار إلى أن الاغتيالات بالدراجات النارية أدت إلى مقتل العشرات من الضباط من القوات المسلحة، وعدد من السياسيين في العاصمة صنعاء فقط.

من جهتها حذرت وزارة الداخلية اليمنية المواطنين من خطورة إيواء أي عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، وذلك بحسن نية منها ما يتسبب له ولأسرته في الخطر.

وذكر موقع وزارة الداخلية تحذير أطلقته الأجهزة الأمنية لكل المواطنين بأن من يؤوي مثل هذه العناصر يعرّض نفسه وأسرته للخطر، خاصة في ظل الحرب المفتوحة التي يخوضها الوطن ضد تنظيم القاعدة وعناصره الإرهابية، معتبرة أن العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة هي خطر على كل من يؤويها أو يقدم لها أي تسهيلات أو أي شكل من أشكال المعونة لأنها في حالة عداء مع المجتمع.