نتنياهو: لن يتم تقسيم القدس أبدا

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بألا يسمح أبداً بتقسيم القدس، حيث أغلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى أمام الزائرين بينما يحيي الإسرائيليون ذكرى احتلالهم للمدينة المقدسة.

وبدأ مساء الثلاثاء الاحتفال بـ"يوم القدس"، الذي يحتفل خلاله اليهود بما يطلقون عليه "توحيد" مدينة القدس بعد ضم القدس الشرقية عقب حرب العام 1967، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر إسرائيل القدس "عاصمتها الأبدية الموحدة"، فيما يقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية هي عاصمة دولتهم المستقبلية.

وقال نتنياهو في احتفال في الكنيست: "قبل 47 عاما تم توحيد القدس ولن يتم تقسيمها أبدا مرة أخرى".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أمام الزوار غير المسلمين، بعد قيام شبان فلسطينيين بإلقاء الحجارة على مجموعة من الزوار اليهود، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم الشرطة.

ومن المتوقع مشاركة عشرات آلاف من الإسرائيليين اليوم في مسيرة "الأعلام" التي ستجوب شوارع القدس.

من جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الفلسطينيين لن يوافقوا على أي اتفاق سلام دون القدس الشرقية.

وقال أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "الموقف الفلسطيني والعربي والدولي ينص على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، ولن يكون هناك اتفاق دون هذه الحقيقة الثابتة".

