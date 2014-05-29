اغتيال عقيد في المخابرات اليمنية وسط المكلا

اغتال مسلحان مجهولان على متن دراجة نارية، الخميس، ضابطاً في المخابرات اليمنية ونجله في وسط المكلا، عاصمة محافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن.

وقال مصدر أمني إن العقيد سالمين العوبتاني كان في سيارته برفقة نجله الذي كان يقود السيارة، عندما "أطلق مسلحان على دراجة طلقات عليهما فقتلا على الفور".

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أمس الأربعاء، مقتل اثنين من القاعدة في صنعاء يشتبه بارتكابهما عمليات اغتيال بواسطة الدراجات النارية.

يُذكر أن عمليات الاغتيال بواسطة الدراجات النارية أدت إلى مقتل عشرات من ضباط القوات المسلحة، وعدد من السياسيين.

ودفعت مضاعفة عمليات الاغتيال بهذه الطريقة السلطات في بعض الأحيان إلى منع الدراجات النارية التي تستخدم للتنقل مثل سيارات الأجرة.