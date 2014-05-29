الطائرة المفقودة لم تسقط في موقع رصد إشارات صوتية

أعلن المحققون في حادث اختفاء الطائرة الماليزية، الخميس، أن الرحلة إم إتش 370 لم تسقط في المنطقة التي رصدت فيها إشارات صوتية في جنوب المحيط الهندي.

وأفاد المركز الدولي لتنسيق عمليات البحث الذي يتخذ مقراً في أستراليا، الخميس، بأن عمليات سبر قعر المحيط بواسطة غواصة آلية في الموقع الذي سجّلت فيه هذه الإشارات موحية بأنها صادرة عن الصندوقين الأسودين لم تفض الى نتيجة.

وتابع المركز أن "الآلية الذاتية الغواصة لم تعثر على أي أثر لحطام الطائرة"، وبالتالي فإن الوكالة الأسترالية لأمن المواصلات "تستبعد أن تكون المنطقة المكان الذي تحطمت فيه الرحلة إم إتش 370" التابعة للخطوط الجوية الماليزية.

وغادرت السفينة الأسترالية "أوشن شيلد" التي تحمل الغواصة الآلية الأميركية "بلوفين 21" المنطقة بعدما مشطت 850 كلم مربع من قعر المحيط سعياً لتحديد موقع حطام طائرة البوينغ 777 التي فقدت في 8 مارس وعلى متنها 239 راكباً.

ويؤكد هذا الإعلان التصريحات التي أدلى بها نائب مدير الآليات البحرية في البحرية الأميركية مايكل دين لشبكة سي إن إن، وقال فيها إن الإشارات التي تم رصدها لم تكن صادرة على الأرجح عن الصندوقين الأسودين.