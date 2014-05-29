نيجيريا.. 4 فتيات ينجحن بالفرار من "بوكو حرام"

تمكنت 4 فتيات من بين عشرات التلميذات المحتجزات من قبل عناصر تابعة لجماعة بوكو حرام المتطرفة شمال شرق نيجيريا من الفرار من قبضة الخاطفين خلال الساعات الماضية.

وبحسب مسؤولين محليين فإن عدد الفتيات اللواتي استطعن الفرار منذ عملية الاختطاف الشهر الماضي وصل إلى 57 لكنْ هناك أكثر من 200 فتاة لا يزلن في عداد المختطفات. وقال مفوض شؤون التعليم بولاية بورنو النيجيرية، موسى إنوا إن أربعة فتيات عدن إلى أهاليهن لكنه امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن فرارهن.

يذكر أن رئيس أركان الدفاع الجوي المارشال أليكس باده كان قد أعلن الثلاثاء أن الجيش يعرف مكان الفتيات المخطوفات، لكنه لا يريد استخدام القوة لإنقاذهن خشية تعريض حياتهن للخطر. ويعتقد معظم المسؤولين أن أي هجوم لإنقاذهن سينطوي على مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى قتل الفتيات على أيدي خاطفيهن. وتعرض الجيش النيجيري لانتقادات في الداخل والخارج لإخفاقه في حماية الفتيات ورد فعله البطيء في التعامل مع أزمة الرهائن.

وكانت الفتيات يؤدين امتحاناتهن في مدرسة ثانوية في قرية تشيبوك في الشمال الشرقي النائي في 14 أبريل، حينما حاصرها مسلحون إسلاميون وأجبروا 276 تلميذة على ركوب شاحنات انطلقت بهن إلى مكان مجهول.