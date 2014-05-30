الجيش اليمني يتصدى لمحاولات الحوثيين اقتحام عمران

أفاد مراسل قناة "العربية" في اليمن بأن الجيش أسقط عدداً من القتلى في صفوف الحوثيين خلال تصديه لثلاث هجمات على مواقع الجميمة ومرحى، غرب مدينة عمران والسلاطة في جنوبها.

وكان شهود عيان قد أفادوا بأن الحوثيين يستخدمون الأسلحة الثقيلة في هجماتهم على مواقع الجيش في المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمدينة, وكذلك في مواجهاتهم مع مسلحين قبليين داعمين للجيش في جبال الجنات وجبل المحشاش.

يذكر أن المراقبين يعتبرون أن قيام جماعة الحوثي بتفجير الوضع مجدداً في بعض مناطق عمران، شكل خلطاً للأوراق وقدّم هدية ثمينة وخدمة جليلة لتنظيم القاعدة، الذي كانت السلطات اليمنية قد انصرفت كلياً خلال الأسبوعين الأخيرين لمواجهته عبر قوات الجيش والأمن ومعهما اللجان الشعبية التي تخوض جميعها معارك شرسة مع عناصر التنظيم الإرهابي في محافظتي شبوة وأبين جنوب البلاد.

وكان المحلل السياسي كامل الشرعبي قد أكد للـ"العربية.نت" أن "عودة المواجهات في عمران بعد هدنة استمرت أكثر من شهرين شتت قدرات الحكومة اليمنية التي كانت منصبة بالكامل على مواجهة القاعدة وبالتالي قدم هدية ثمينة للعناصر الإرهابية التي حصلت على فرصة لإعادة الانتشار في الكهوف وسلسلة الجبال الوعرة وأيضاً الهروب إلى مناطق أخرى خارج ساحة المواجهة في أبين وشبوة".