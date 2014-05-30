الحمد الله يشكل حكومة فلسطين وخلاف حول الخارجية

كلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، رسميا بالاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، رئاسة حكومة التوافق الوطني، والتي يؤجل إعلان تشكيلتها خلاف حول منصب وزير الخارجية، وفق مسؤولين فلسطينيين.

وقال مسؤول فلسطيني إن "الحكومة جاهزة، ولكن هناك مشكلة وحيدة فقط، وهي أن حركتي فتح وحماس ترفضان وجود رياض المالكي وزيرا للخارجية، فيما يصر الرئيس عباس على ذلك".

ويرغب عباس أن يبقى المالكي في هذا المنصب الذي يشغله منذ 2007، في حين تريد حركة حماس إسناد الحقيبة إلى زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء وأصله من غزة.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أنه إذا "حلت هذه المشكلة، واقتنع الرئيس عباس بعدم وجود المالكي، سيتم الإعلان عن الحكومة في الساعات المقبلة".

وسلم الرئيس عباس، الحمد الله رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رسالة، كلفه فيها بتشكيل حكومة توافق وطني، ستتولى أيضا إدارة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، وفقا لصور بثها التلفزيون الفلسطيني الرسمي.

ومن جهة ثانية، أعلن مسؤول فلسطيني، طالبا عدم كشف اسمه، أن الحمد الله دعي، الخميس، رسميا إلى واشنطن، واعتبر ذلك بادرة "اعتراف" من قبل الإدارة الأميركية بحكومة التوافق الوطني.

وقال المسؤول "وجهت الإدارة الأميركية اليوم دعوة رسمية لرئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، رامي الحمد الله، لزيارة واشنطن ولقاء الإدارة الأميركية والاجتماع مع الكونغرس الأميركي"، موضحا أن الزيارة ستتم في يونيو.

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية، التي تسيطر عليها حركة فتح، اتفاقا مع حركة حماس في 23 إبريل، اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

ونصت هذه الوثيقة على أن يتم في 28 مايو على أبعد تقدير، تشكيل حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة دون تفويض سياسي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر.

وقال مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد لفرانس برس، إن "الولايات المتحدة أبلغتنا بشكل رسمي بأنها رفعت الفيتو عن التوحيد، وأنها ستراقب عمل الحكومة وتشكيلها، ولا تقاطع السلطة الفلسطينية".