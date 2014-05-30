قطر تطلب إبعاد سعوديين وإماراتيين دفاعاً عن القرضاوي

ذكر موقع إرم الإخباري أن قطر أرسلت قوائم تتضمن أسماء بعض الشخصيات إلى السعودية والإمارات، تطالب بإبعادهم بذريعة أن هؤلاء أساؤوا، بالقول أو الكتابة، إلى قطر. وذلك رداً على مطالبة هذه الدول بإبعاد الداعية الإخواني يوسف القرضاوي، وقيادات إخوانية أخرى.

وقال الموقع إن الدوحة وصفت هذا الطلب بأنه من قبيل المعاملة بالمثل، على اعتبار أن القرضاوي، المطلوب إبعاده، يحمل الجنسية القطرية. وقد سبق أن طلب من قطر إبعاد القرضاوي، بعد أن أكدت الحكومة القطرية أنها لم تكن خلف تحريضه على دولتي الإمارات والسعودية.

وذكرت المصادر أن الدول الخليجية، التي تلقت هذا الطلب القطري الرسمي، كشفت أنه يتضمن أسماء شخصيات إماراتية عامة بارزة، وإعلاميين سعوديين معروفين. واعتبرته المصادر، التي علمت بالرد القطري، أنه محاولة للتهرب من استحقاق الاتفاق الذي أبرم بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة ثانية لحل الأزمة الدبلوماسية بين هذه الدول، والتي تمثلت بسحب سفراء الدول الخليجية الثلاث من الدوحة.

وحول قوائم الأسماء، التي طلبت قطر بإبعادها أو اتخاذ إجراءات بحقها، استغربت المصادر هذا الطلب وقالت إنهم مواطنون أصليون وليسوا ممنوحي الجنسية لأسباب سياسية مثل القرضاوي، وقالت أيضاً، إن الطلب القطري يستهدف توسيع دائرة الخلاف أكثر منه البحث عن حلول.