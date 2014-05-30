مجلس الأمن يدعو إلى انتخاب رئيس لبناني من دون تأخير

أعرب مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، عن "أسفه وقلقه" لكون انتخاب رئيس جديد للبنان لم يحصل في المهل المقررة، مطالباً بأن يصار إلى انتخاب رئيس "من دون تأخير".

وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الـ15، دعا مجلس الأمن "الحكومة إلى الحفاظ على تاريخها الديمقراطي العريق، وإلى أن تعمل على نحو تجري فيها الانتخابات الرئاسية من دون تأخير".

وأضاف البيان أن المجلس "جدد التأكيد على أنه يدعم الحكومة اللبنانية للقيام بمهامها طيلة الفترة الانتقالية".

وأوضح البيان أن المجلس "أكد مجدداً على ضرورة تقديم مساعدة دولية لمساعدة البلد على التصدي للمشاكل التي يواجهها على الصعد الاقتصادية والإنسانية والأمنية".

وقال المجلس إنه "يدعو جميع اللبنانيين إلى حماية الوحدة الوطنية أمام التهديدات بزعزعة استقرار البلد، ويشدد على أنه من المهم أن تحترم جميع الأطراف اللبنانية سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن الأزمة السورية".