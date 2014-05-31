ألمانيا تستدعي سفير تركيا استياء من تصريحات أردوغان

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير التركي في برلين هذا الأسبوع للإعراب له عن "الاستياء" من انتقادات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لزعيم معارضة ألماني، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي الجمعة.

ووسط ارتفاع التوتر بين أنقرة وبرلين، قال أردوغان أمام عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الثلاثاء، إن زعيم حزب الخضر الألماني جيم ازوديمير - وهو من أصل تركي - قال "أشياء بشعة جداً" عنه.

وأشار أردوغان إلى اوزديمير بصفة "الشخص الذي يدعي بأنه تركي"، وقال: إنه غير مرحب به في تركيا بعد تصريحاته التي انتقد فيها تجمعاً لأردوغان في مدينة كولونيا الألمانية الأسبوع الماضي.

وأضاف مخاطبا اوزديمير "ليس لك الحق - خاصة لأن جذورك تركية - في أن تتحدث بهذه الطريقة عن رئيس وزراء بلد تنتمي له".

وكان اوزديمير حذر أردوغان قبل تجمعه في كولونيا من نقل الخلافات الداخلية التركية إلى ألمانيا.

وتسبب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية المنبثق من تيار إسلامي في انقسام الأتراك داخل البلاد وخارجها، بشأن أسلوب أردوغان الذي يصفه المنتقدون بالاستبدادي، والقمعي للحريات المدنية، بالإضافة لانتشار فضائح الفساد في عهده.

وقال المصدر إن السفير التركي حسين أفني كارسليوغلو استدعي إلى وزارة الخارجية في وقت متأخر من الأربعاء للإعراب له عن الاستياء بشأن تصريحات الحكومة التركية.

وأضاف أن هذا النوع من الانتقاد العلني لسياسي ألماني مهم - الذي عمل دائما من أجل إقامة علاقات جيدة بين ألمانيا وتركيا - لا تفيد العلاقات الألمانية التركية.