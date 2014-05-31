أوباما: هيلاري كلينتون ستكون فعالة جدا في حال انتخبت

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة، أن هيلاري كلينتون ستكون رئيسة فعالة جدا في حال انتخابها خلفاً له رئيسة للبلاد.

وجاء كلام أوباما في مقابلة مع قناة "أيه بي سي" رداً على سؤال حول رأيه في هيلاري كلينتون التي تضعها استطلاعات الرأي في صدارة المرشحين الديمقراطيين لمنافسة المرشح الجمهوري خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2016.

وقال أوباما "هيلاري وأنا صديقان". وكان أوباما انتزع من كلينتون ترشيح الحزب الديمقراطي قبل أن يسلمها وزارة الخارجية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الرئيس الأميركي مشدداً على علاقاته الجيدة مع كلينتون "أعتقد أنه بسبب قيامنا بأطول انتخابات تمهيدية في التاريخ داخل الحزب الديمقراطي، ساد الانطباع بأن علاقتنا كانت بعد تعيينها وزيرة للخارجية أشبه بالزواج القسري".

وبعد أن أشاد بوفاء وفعالية كلينتون خلال تسلمها وزارة الخارجية حتى مطلع العام 2013، قال إن الأمر يعود إليها إذا كانت تريد الدخول في معركة الوصول إلى البيت الأبيض العام 2016.

وقال أوباما: "لا أعرف ماذا ستفعل، إلا أنني أعرف أنها في حال ترشحت للرئاسة ستكون فعالة جدا".