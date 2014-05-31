الإمارات تتعهد بدعم مصر ماليا عقب انتخاب السيسي

أكد وزير خارجية الامارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس السبت، أن بلاده تتوقع المزيد من الاستقرار فى مصربعد المؤشرات التي أكدت فوز المشير عبد الفتاح السيسى بانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الإمارات ستدعم مصر ماليا، وأن لديها خطة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على المسار الصحيح.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني، فرانك شتاينماير، في أبوظبي.



واضاف قائلا "إن الإمارات تريد شركاء دوليين لدعم جهودها لإصلاح الاقتصاد المصري المتعثر، ونحن نبحث عن شركاء من كافة انحاء العالم مثل ألمانيا أو مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".



وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن أمله في استمرار الشراكة الثلاثية بين بلاده ومصر والمملكة العربية السعودية.

وجول إيران، قال إن الخلافات مع طهران لا تقتصر على برنامجها النووي، بل تشمل قضايا أخرى، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الاتفاق النووي المؤقت مع إيران وفق الجدول المنصوص عليه.

وإلى ذلك، رحب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري بتصريحات وزير خارجية الإمارات حول دعم مصر، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال السفير حسام القاويش في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط الليلة ان مصر تقدر مواقف الاشقاء فى دولة الإمارات ووقوفها الى جانب مصرومساندتها الدائمة، مؤكدا ان ذلك هو المتوقع من اشقاء أعزاء على مصر وشعبها الذى لن ينسى من يقف الى جواره فى اوقات الشدة .

وأوضح السفير القاويش أن التعاون المصرى الاماراتي كان محل بحث خلال زيارة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الاخيرة للامارات ومباحثاته مع كبار رجال الدولة هناك، حيث كانت توجهاتهم ايجابية وركزت على اوجه التعاون المختلفة بدرجة اكبر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى المحور الاقتصادي.