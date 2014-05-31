مقتل ضابط استخبارات يمني بنيران عناصر من القاعدة

قتل ضابط يمني برتبة عقيد في جهاز المخابرات، اليوم السبت، برصاص مسلحين اثنين يعتقد أنهما من تنظيم القاعدة في بلدة تبن في محافظة لحج، حسب ما أفاد مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول إن "مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهما الرصاص من سلاح كلاشينكوف باتجاه الضابط الذي كان يتواجد في سيارته بسوق صبر الشعبي، مما أدى إلى مقتله على الفور".

وأكد أن المسلحين تمكنا من الفرار إلى جهة غير معروفة.

وأصبحت الدراجات النارية، التي تستخدم كوسيلة مواصلات أقل كلفة من سيارات الأجرة في البلد الفقير، تستخدم في عمليات إطلاق النار التي أدت إلى مقتل عشرات المسؤولين في السنوات الأخيرة.

وفي ديسمبر الماضي، فرضت السلطات اليمنية حظرا مؤقتا على الدراجات النارية في العاصمة لمنع الهجمات وسط محادثات الحوار الوطني.

والخميس، اغتال مسلحان مجهولان على متن دراجة نارية ضابطا في المخابرات اليمنية ونجله في وسط المكلا، عاصمة محافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن.