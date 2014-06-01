الجمهوريون ينتقدون صفقة التبادل بين طالبان وأميركا

انتقد قادة في الحزب الجمهوري الأميركي عملية إطلاق 5 أفغان من غوانتانامو مقابل إطلاق سراح الجندي الأميركي بو بيرغدال المعتقل منذ خمس سنوات عند طالبان.

واعتبر الجمهوريون أن إطلاق المعتقلين الذين طالبت بهم حركة طالبان سيكون بمثابة دعوة للجماعات المسلحة لخطف جنود أميركيين في المستقبل.

وكانت طالبان أفغانستان طالبت بإطلاق المذكورين وأفرجت عن الجندي.

وتسلمت القوات الأميركية الخاصة الجندي المختطف منذ عام 2009 وهو "الأسير الأميركي الوحيد في أفغانستان منذ بدأت الحرب في هذا البلد قبل 13 عاما"، وهو في صحة جيدة حسبما ذكر مسؤولون. من جهة أخرى رحبت حركة طالبان بعملية التبادل.