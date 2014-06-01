قصف مدفعي بين الحوثيين والجيش اليمني في عمران

أفاد مراسل "العربية" في صنعاء، بتجدد الاشتباكات وتبادل القصف المدفعي والصاروخي بين مسلحي جماعة الحوثي ومواقع اللواء 310 مدرع التابع للجيش اليمني في محيط مدينة عمران.

وأفاد شهود عيان بأن الحوثيين نشروا مئات المسلحين ونصبوا مدافع ثقيلة في عدة مواقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة وبدأوا بقصف بعض مواقع الجيش.

وأكد شهود عيان من سكان مدينة عمران، أن انفجارات قوية هزت أرجاء المدينة، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عنها بالكامل.

وفي وقت سابق، من يوم أمس السبت، قالت مصادر أمنية ومحلية في محافظة عمران إلى الشمال من العاصمة صنعاء، إن 15 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب العشرات خلال مواجهات عنيفة شهدتها الساعات الأربع والعشرون الماضية بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي.

ولفتت المصادر إلى أن من بين القتلى 11 مسلحاً حوثياً، و4 جنود من أفراد اللواء 310 التابع للجيش، فيما جرح العشرات من الطرفين خلال المواجهات التي شهدتها مواقع عدة في محافظة عمران، خصوصا في منطقة جبل الجنات والمحشاش.