"أنونيموس" تهدد بهجوم إلكتروني على رعاة لكأس العالم

هددت مجموعة "أنونيموس" المتخصصة في التسلل إلى مواقع الإنترنت بشن هجوم عبر الإنترنت على الشركات الراعية لكأس العالم في البرازيل، احتجاجا على ما تصفه بالإنفاق المسرف على بطولة كرة القدم.

وتسللت "أنونيموس"، في وقت سابق الأسبوع الماضي إلى شبكات عمل الحاسوب الخاصة بموقع وزارة الخارجية البرازيلية، وسرّبت العشرات من رسائل البريد الإلكتروني السرية.

من جهة أخرى، تواصلت الاحتجاجات في البرازيل ضد البطولة التي من المقرر أن تبدأ في الثاني عشر من شهر يونيو الجاري.

ويحتج المتظاهرون، ومن بينهم موظفون حكوميون، على التكاليف الباهظة لاستضافة البطولة، فيما تعاني البلاد من نقص في الخدمات العامة ومن تدني الأجور.