العراق.. 22 قتيلاً جراء قصف واشتباكات في الفلوجة

قتل 22 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 36 آخرون بجروح جراء قصف واشتباكات وقعت الأحد في مدينة الفلوجة، غرب بغداد، حسبما أفاد مصدر طبي اليوم الاثنين.

وأكد الطبيب أحمد شامي، رئيس الأطباء في مستشفى الفلوجة، الحصيلة لوكالة "فرانس برس"، مؤكداً أن القصف والاشتباكات وقعت في مدينة الفلوجة والمناطق القريبة منها.

وأكد الشيخ محمود الزوبعي، أحد زعماء عشائر الفلوجة، أن "مناطق متفرقة في وسط وشمال وجنوب مدينة الفلوجة تعرضت لقصف بدءاً من بعد الظهر وحتى مساء أمس الأحد".

وأضاف أن أفراد عائلة من 11 شخصاً "سقطوا بين قتيل وجريح، وأصيب منزلهم بأضرار كبيرة".

وأوضح الزوبعي أن منطقتي النعيمية الواقعة إلى الجنوب من الفلوجة والسجر الواقعة على الأطراف الشمالية شهدتا اشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمسلحين.

ويسيطر مسلحون، أغلبهم من دولة العراق الإسلامية في العراق والشام "داعش"، على مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) منذ بداية العام الحالي، فيما تواصل قوات الجيش تنفيذ عمليات لتحرير المدينة.