اليمن.. الحوثيون يغلقون الطريق بين عمران وصنعاء

في تطور ربما يكون هو الأهم منذ أيام، أفاد مراسل قناة "العربية" باليمن بأن المسلحين الحوثيين أغلقوا الطريق بين مدينة عمران والعاصمة صنعاء.

وكان شهود عيان أفادوا بأن قتالاً عنيفاً يدور بين مسلحي الحوثي والقوات الحكومية بالقرب من شارع 22 مايو المؤدي إلى وسط مدينة عمران شمال صنعاء، حيث يصرّ المسلحون على دخول المدينة وعلى مطالبهم المتمثلة في إقالة قائد المنطقة العسكرية في المنطقة ومحافظ عمران.

فيما تتواصل الاشتباكات بين مسلحي الحوثيين وقوات حكومية في محيط جبل ضين، حيث تعرضت أجهزة إرسال إلكترونية تابعة لشركات اتصالات محلية للقصف، وشوهدت السنة النيران تتصاعد من الجبل.

من جانبها، جددت الحكومة اليمنية التزامها بمنع الحوثيين من دخول عمران وتسعى للتهدئة دون الإذعان لمطالب الحوثيين بإقالة قائد المنطقة العسكرية ومحافظ عمران.