ملك إسبانيا يتنازل عن العرش لولي عهده

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، اليوم الاثنين، أنه بعد 40 عاماً على عرش إسبانيا قرر الملك خوان كارلوس (76 عاما) ملك إسبانيا التنازل لولي عهده الأمير فيليبي.

واعتلى خوان كارلوس العرش إثر وفاة فرانشيسكو فرانكو في نوفمبر 1975، وكسب شعبيته بنقله إسبانيا إلى الديمقراطية قبل أن تلاحقه المتاعب الصحية والفضائح في نهاية عهده.

وأضاف راخوي أن الملك يريد التوجه "شخصياً الى الإسبان قبل ظهر" اليوم.

ودعا رئيس الحكومة الإسبانية الى انعقاد جلسة "استثنائية لمجلس الوزراء"، مذكراً بأنه "من الضروري التصديق على قانون أساسي" لعملية التنازل عن العرش.

وأضاف راخوي: "آمل أن يتمكن الكونغرس الإسباني من المصادقة" على اعتلاء الأمير فيليبي (46 عاماً) العرش.

وتابع أن الملك خوان كارلوس "كان المحرك الأكبر لديمقراطيتنا، إنه أفضل رمز لحياتنا سويا في سلام وحرية".