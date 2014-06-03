إسرائيل "محبطة" من موقف أميركا من الحكومة الفلسطينية

أعربت إسرائيل عن "خيبتها العميقة " من قول الحكومة الأميركية إنها ستعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة التي تضم حركة حماس الإسلامية.

وفي بيان للصحفيين صدر الإثنين، بعد إعلان واشنطن، قال مسؤول إسرائيلي طالباً عدم نشر اسمه "نشعر بخيبة أمل عميقة من وزارة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بالعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية". وأضاف إن واشنطن يمكن أن تدفع جهود السلام من خلال حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس "على إنهاء اتفاقه مع حماس والعودة إلى محادثات السلام مع إسرائيل".

أتى ذلك، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعتزم العمل مع حكومة التوافق الفلسطينية وستحكم عليها من أفعالها، بعيد أداء الحكومة الفلسطينية التوافقية اليمين أمام الرئيس محمود عباس، الاثنين، بعد شقاق دام سبع سنوات، وهذه هي الحكومة الثالثة لرامي الحمد الله الذي خلف سلام فياض، وستحمل الرقم 17 منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد علقت محادثات السلام الشهر الماضي بعدما توصل عباس لاتفاق مبدئي مع حماس التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية".

