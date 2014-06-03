بوتين يلتقي سعود الفيصل في سوتشي

أفاد مصدر روسي مطلع لقناة "روسيا اليوم" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.

وفي حين لم يُشر المصدر إلى أي تفاصيل أخرى، توقعت بعض المصادر الإعلامية أن يركز الرئيس الروسي ووزير الخارجية السعودي في مباحثاتهما على الأزمة السورية وسُبل حلها ووقف الحرب الدائرة هناك، إضافة إلى التطرق للعلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية، خاصة على خلفية الوضع في سوريا، ومساندة روسيا للنظام.

وذكر ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط، أن اللقاء بين بوتين وسعود الفيصل في سوتشي سيعقد بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي توجه إلى هناك.