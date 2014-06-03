قطر تمنح سجناء طالبان الأفغان حرية الحركة

قال مسؤول خليجي كبير، الثلاثاء، إن قطر نقلت خمسة سجناء أفغان من حركة طالبان أطلق سراحهم مقابل إطلاق سراح جندي أميركي إلى مجمّع سكني وستسمح لهم بحرية الحركة في البلاد. وستخضع هذه الخطوة لتدقيق واشنطن على الأرجح.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى إطلاق سراح المتشددين الإسلاميين على أنه عملية نقل، وقالوا إنهم سيخضعون لقيود معينة في قطر.

وقال أحد المسؤولين إن ذلك سيشمل حظر سفرهم خارج قطر لعام واحد على الأقل إلى جانب مراقبة أنشطتهم.

وقال المصدر الخليجي الذي رفض الكشف عن اسمه لرويترز: "خضع الرجال الخمسة لفحوص طبية وهم يعيشون الآن مع أسرهم في منشأة إقامة في الدوحة." وأضاف "يمكنهم التنقل بحرية داخل البلد".

وعقب الاتفاق الذي أطلق بموجبه سراح آخر جندي أميركي محتجز في أفغانستان عبر مسؤولون أميركيون بالمخابرات ومستشارون بالكونغرس عن بواعث قلقهم إزاء دور قطر كقناة اتصال بين واشنطن والمتشددين الإسلاميين.

وقال المسؤول الخليجي إن أعضاء طالبان الذين حصلوا على تصاريح إقامة قطرية لن يعاملوا كسجناء في الدوحة، وإنه لن يشارك مسؤولون أميركيون في مراقبة تحركاتهم في قطر.

وقال المسؤول: "بموجب الاتفاق يتعيّن عليهم الإقامة في قطر لمدة عام، وسوف يسمح لهم بعد ذلك بالسفر إلى الخارج.. يمكنهم العودة إلى أفغانستان إذا أرادوا".

وكان الخمسة محتجزين في سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا منذ 2002 ووصلوا إلى قطر يوم الأحد، حيث سلمهم أفراد أمن أميركيون للسلطات القطرية في منطقة العديد غربي الدوحة، حيث توجد قاعدة عسكرية أميركية.

وقال مصدر دبلوماسي إن قطر نقلت جواً أفراد أسر رجال طالبان الخمسة، ووفرت لهم إقامة تتحمل الحكومة تكاليفها.

وكان وزير الخارجية القطري خالد العطية قال في مؤتمر صحافي في الدوحة يوم الأحد إن بلاده تدخلت في المسألة لأنها "قضية إنسانية".