كيري يدعو روسيا وإيران وحزب الله "للحل" في سوريا

وصل وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى بيروت، في زيارة غير معلنة، هي الأولى لوزير خارجية أميركي لبيروت منذ 5 سنوات، وتشكل رسالة دعم للبلد الذي يرزح تحت الأعباء السياسية والاجتماعية للنزاع السوري، بحسب ما ذكر مسؤول أميركي.

وتوجه كيري، فور وصوله إلى السراي الحكومي، حيث اجتمع برئيس الحكومة تمام سلام، على أن يلتقي في وقت لاحق البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقبيل مغادرته السراي الحكومي، تطرق كيري إلى المسألة السورية، ودعا روسيا و"حزب الله" إلى العمل من أجل وضع حدّ للحرب في سوريا. كما أعلن عن تقديم 290 مليون دولار كمساعدات إنسانية للدول التي تستقبل النازحين السوريين، موضحاً أنّ لبنان سينال 51 مليون دولار منها.

ولفت الزائر الأميركي إلى أن "لبنان يشعر بالتداعيات السورية أكثر من أي بلد آخر". وذكر أن "1600 مدينة وقرية في لبنان تستضيف النازحين السوريين من كل الأعمار"، مردفاً: "كل من يعيش في لبنان يدرك أن الوضع مختلف، فلا توجد مخيمات تؤوي النازحين ما يشكل عبئاً على البنى التحتية والمدارس والمجتمع".

ولفت كيري إلى أن "لبنان دولة مهمة لأمن المنطقة ونحن ملتزمون باستقرار لبنان وسيادته"، كاشفاً أن واشنطن تدرس "دعم المؤسسات الأمنية لمحاربة الإرهاب".

أما على الصعيد اللبناني، فشدد على أنّه "لا بد من ملء الفراغ في رئاسة الجمهوريّة من خلال انتخاب رئيس قوي جداً، وأن تكون بجانبه حكومة بعيدة عن التدخل الأجنبي ورئيس برلماني يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني". وأضاف كيري، في مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام: "لبنان يستحق أن تكون له حكومة فاعلة ونأمل في انتخاب رئيس بأسرع وقت"، محذّراً من أن "عدم انتخاب رئيس قد يؤدي إلى مشاكل في الحكومة ومجلس النواب وبينهما".

كما أكد أن "لا مرشح للولايات المتحدة الأميركية للرئاسة، ولن تقدم اقتراحاً في هذا الموضوع، إنّما ستترك الأمر للقادة اللبنانيين وللشعب اللبناني".