جمال بن عمر: جهود وساطة مع الحوثيين لإنهاء التوتر

كشف المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر أنه يجري مشاورات مكثفة مع قيادات أمنية وممثلين عن الحوثيين دعماً لجهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وإنهاء التوتر في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن عمر تأكيده على وقوفه إلى جانب اليمن والرئيس هادي في مواجهة الظروف التي يمر بها اليمن، وأثنى على جهود الرئيس هادي في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، مشيراً الى أنه التقى عدداً من القيادات السياسية والفعاليات اليمنية.

وكان مسؤول حكومي يمني أعلن، الثلاثاء، أن نحو 120 شخصاً قتلوا خلال اشتباكات عنيفة بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية في شمال اليمن أمس الاثنين.

وقال أحمد البكري، نائب محافظ محافظة عمران، إن طائرات حربية يمنية قصفت مواقع يسيطر عليها الحوثيون في عمران. كما اشتبكت القوات الحكومية مع المتمردين وقتلت نحو 100 منهم. وأضاف أن 20 جندياً قتلوا أيضاً في الاشتباكات.

يُذكر أن المواجهات تدور بشكل أساسي منذ أسابيع بين الحوثيين والقبائل المتحالفة معهم من جهة، وبين اللواء 310 الذي يقوده العميد حميد القشيبي القريب من اللواء النافذ علي محسن الأحمر ومن التجمع اليمني للإصلاح من جهة أخرى.

ويساند الجيش في المعارك المستمرة منذ أسابيع مسلحون من التجمّع اليمني للإصلاح، فيما يساند الحوثيين مسلحون من قبيلة عيال فريش، ليتخذ الصراع في هذه المنطقة طابعاً سياسياً قبلياً.