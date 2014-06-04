وزيرا خارجية أميركا وروسيا يلتقيان غداً في باريس

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية، جون كيري، سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في باريس، غداً الخميس، لمناقشة الأزمات في أوكرانيا وسوريا.

وقالت المتحدثة جين ساكي للصحافيين: "ستتركز المناقشات على أوكرانيا وكذلك سوريا والجهود الجارية لإزالة ما تبقى من الأسلحة الكيمياوية".

وتأتي هذه المحادثات في حين يتوجه وفد أميركي يرأسه الرئيس باراك أوباما إلى فرنسا لحضور الاحتفالات التي ستقام يوم الجمعة القادم بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي في الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤول أميركي إن اجتماع كيري ولافروف سيكون على هامش زيارة أوباما لفرنسا.

وسيكون الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حاضراً في احتفالات ذكرى الإنزال، لكنه لن يلتقي أوباما.