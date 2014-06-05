إسرائيل ترد على حكومة فلسطين بـ 1500 وحدة استيطانية

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرييل أصدر ليل الأربعاء الخميس استدراج عروض لبناء 1100 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، و400 وحدة في القدس الشرقية التي أعلنت إسرائيل ضمها. وجاء هذا الإعلان رداً على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

ونقل موقع صحيفة هآرتس الإلكتروني عن وزير الإسكان الإسرائيلي، الذي ينتمي إلى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان، قوله "أرحب بقرار إعطاء رد مناسب وصهيوني على تشكيل الحكومة الفلسطينية. إن من حق إسرائيل وواجبها أن تبني في كل أرجاء البلاد".

ويشمل استدراج العروض الذي تمت الموافقة عليه 223 شقة جديدة في مستوطنة افرات، و484 في بيتار عيليت، و38 في جبع بنيامين، و76 في ارييل، و78 في الفيه منشه، و155 في جفعات زئيف (الضفة الغربية)، و400 شقة جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية، بحسب ما أوضح موقع الصحيفة.

وأدت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة المؤلفة من شخصيات مستقلة ومدعومة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، ورحبت بها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

أما إسرائيل فردت غاضبة ومنددة بتحالف مع "تنظيم حماس"، وهددت بفرض عقوبات "إضافية" على السلطة الفلسطينية.