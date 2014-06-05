إيقاف برامج فضائية كويتية 4 أيام لمخالفات قانونية

أصدرت وزارة الإعلام الكويتية، أمس الأربعاء، قرارات بوقف بعض البرامج التابعة لقنوات فضائية محلية بموجب صلاحيتها القانونية.

وذكرت الوزارة في بيان أنها بموجب القانون رقم 61 لسنة 2007 الخاص بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع فقد قامت بعد إبلاغها المستشار النائب العام بمخاطبة عدد من القنوات الفضائية الكويتية لوقف برامج تلفزيونية تبث على شاشاتها لمدة أربعة أيام، تبدأ اعتبارا من أمس الأربعاء، لاحتوائها بيانات ومعلومات متعلقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1241 لسنة 2013 حصر نيابة العاصمة، والتي صدرت فيها قرارات النائب العام بجعل التحقيقات فيها سرية ومنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها.

وأضافت الوزارة أنه انسجاما مع دورها ومسؤوليتها القانونية، فإنها قد أحالت عددا من الصحف المحلية إلى النيابة العامة لمخالفتها قرار النائب العام بحظر النشر في القضية ذاتها، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضحت الوزارة أنه سبق لها التأكيد في أكثر من مناسبة على أهمية الالتزام بالقانون وضرورة الالتزام بقرار المستشار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المذكورة.

وطالبت وزارة الإعلام في ختام بيانها جميع وسائل الإعلام بالالتزام بما جاء بقرار المستشار النائب العام، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون تجاه أي مخالفة ترتكب في هذا الشأن، وفقا لدورها ومسؤولياتها.