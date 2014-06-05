بوتين عن كلينتون: من الأفضل عدم مجادلة النساء

يبدو أن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حججه الخاصة لعدم مجادلة النساء، وتحديداً وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون.

فقد أكد في مقابلة مع "راديو أوروبا 1"، نشر مضمونها أمس الأربعاء على الصفحة الرسمية في الفيسبوك للرئيس بوتين، أنه من الأفضل عدم مجادلة النساء.

أتى جوابه هذا عندما سئل عن تعليقه على تشبيه كلينتون التدخل الروسي في أوكرانيا، بغزو الزعيم النازي هتلر لأوروبا.

وأردف أنه عندما يتخطى الناس الحدود بهذا الشكل، فهذا دليل على ضعفهم وليس قوتهم. إلا أنه استطرد قائلاً: "لكن الضعف على ما يبدو ليس الصفة الأسوأ للمرأة".

وعندما بادره المحاور قائلاً: "لكن يجب على المرء احترام النساء، وأنا أكيد أنك تحترمهن"، ما كان من الرئيس الروسي إلا أن التزم الصمت ولم يرد مباشرة، بحسب ما نقلت مجلة "التايم".