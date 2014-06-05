بعد استبعاده.. بوتين يتمنى لزعماء السبع طعاماً شهياً

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استبعاده من حضور قمة الدول الصناعية الكبرى بسبب دور روسيا في أوكرانيا برسالة مقتضبة، اليوم الخميس، لزعماء العالم الذي تناولوا الغداء بدونه في بروكسل قائلاً "طعاماً شهياً".

وكان من المفترض أن يستضيف بوتين زعماء الدول الصناعية الكبرى في قمة لمجموعة الثماني في منتجع سوتشي على البحر الأسود هذا الأسبوع.

لكن دول المجموعة تخلت عن تلك الخطط احتجاجاً على ضم روسيا لمنطقة القرم الأوكرانية في مارس وعقد زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا واليابان قمتهم بدونه.

ولدى سؤال بوتين عن شعوره تجاه ذلك لم يكد يخرج عن خط سيره وهو يتلفظ برد للصحافيين الذين يغطون أخبار الكرملين الذين تلقوا نصيحة بأن ينتظروه عند أسفل درج متسع للجمعية الجغرافية الروسية بعد اجتماع بشأن السياسات الخاصة بالمنطقة القطبية.

وقال: "أتمنى لهم طعاماً شهياً"، ثم سارع بإكمال سيره.

وعزلة بوتين عن الغرب جزئية إذ سيتوجه جواً من سان بطرسبرغ إلى فرنسا حيث سيتناول العشاء مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في وقت لاحق الخميس قبل أن يشارك غداً في احتفالات يوم النصر في الذكرى السبعين لإنزال قوات للحلفاء في نورماندي الفرنسية أثناء الحرب العالمية الثانية.

ومن المتوقع أيضاً أن يعقد بوتين اجتماعين منفصلين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أثناء وجوده في فرنسا لكن لا يوجد اجتماع مقرر مع الرئيس الأميركي باراك أوباما.