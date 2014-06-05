تعزيزات عسكرية لشمال الكاميرون تطمئن السكان

أعرب سكان شمال الكاميرون القريبون من الحدود مع نيجيريا، الذين يشعرون منذ فترة طويلة أنهم متروكون، عن اطمئنانهم بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للتصدي للإسلاميين النيجيريين المسلحين من جماعة بوكو حرام.

وأكدت معلمة من مروة على بعد 700 كلم شمال ياوندي، عاصمة منطقة أقصى الشمال، "إن الرئيس بول بيا قد استيقظ. كنا نظن أنه نائم".

وأضافت، "لم نعد خائفين كما كنا في السابق". وقد أيد كلامها بعض زملائها قبل أن تعود الى طلابها.

وأعلنت السلطات الكاميرونية التي دائما ما تتهم بالسلبية في التصدي لبوكو حرام، الحرب على المجموعة الإسلامية النيجيرية التي صعدت منذ أشهر الغارات الدامية في شمال البلاد.

ففي ليل 16 إلى 17 مايو، خطف 10 عمال صينيين وقتل جندي كاميروني في هجوم عنيف في منطقة وازا السياحية القريبة من حدود تشاد ونيجيريا.

ويعمد الجيش الكاميروني منذ أسبوع الى إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة الى المنطقة تتمثل بطائرات قتالية ومدرعات وجنود.

وقال مسؤول في الجيش، "سنرسل تعزيزات اضافية في هذه الأيام. سنزيد من عمليات التصدي لبوكو حرام. إنها حرب شاملة".

وسينتشر في الإجمال حوالي ثلاثة آلاف جندي ودركي للحؤول دون أن يتحول شمال كاميرون قاعدة خلفية لبوكو حرام.

وقال جان فليكس نيوتور مراقب مدرسة فوتوكول: "إن انتشار الجيش لا يمكن إلا أن يفرحنا".

وتبعد هذه المدرسة 300 متر عن مدينة غامبورو النيجيرية التي قتل فيها الإسلاميون 30 شخصا في بداية السنة، كما ذكرت مصادر محلية.