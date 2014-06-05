خطط إسرائيلية لبناء 1800 وحدة استيطانية جديدة

أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمراً للمسؤولين بالمضي قدماً في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية أخرى بعد ساعات من الإعلان عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، بحسب مسؤول.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" إن "القيادة السياسية أمرت الإدارة المدنية بتقديم 1800 وحدة جديدة".

والإدارة المدنية هي هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلي مسؤولة عن عمليات التخطيط في الضفة الغربية المحتلة.

ويتعلق الأمر بالبناء في عشر مستوطنات منفصلة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وكلها في مراحل مختلفة من عملية التخطيط.

وقد أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الحكومة كانت قد جمدت هذه الخطط قبل نحو ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا الاعلان بعد ساعات من طرح وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية منها 400 في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت إسرائيل إن هذه الخطوة هي رد مباشر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.

وأشار موقع "والا نيوز" الإخباري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى هذه الأوامر.

وكتب الموقع: "أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم بتقديم بناء 1800 وحدة سكنية إضافية ما وراء الخط الأخضر" موضحاً بأن "نتنياهو أمر بالمضي قدماً في خطط قام هو نفسه بتجميدها قبل ثلاثة أشهر".

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على ذلك ولكن مسؤولاً حكومياً دافع عن نشر العطاءات مشيراً بأن البناء سيجري في المستوطنات التي تريد إسرائيل الإبقاء عليها في أي اتفاق سلام.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس": "البناء في مناطق ستبقى جزءاً من إسرائيل في أي اتفاق سلام بما يعني الأحياء اليهودية في القدس والكتل الاستيطانية الكبرى".

