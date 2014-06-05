هادي يحذر من التدخل الخارجي في شؤون اليمن

حذر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من التدخل في شؤون بلاده الداخلية، وقال إن أي تدخل في دعم أي جماعة أو حركات انفصالية تعتبر تدخلاً سافراً لن يسمح اليمن به.

وتطرق هادي خلال اجتماع مع رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ورئيس الوزراء إلى اتفاق وقف إطلاق النار في عمران، مشيراً الى أنه ليس من مصلحة أحد إشعال الحرائق هنا وهناك، ويجب الالتزام المطلق بتثبيت الأمن والاستقرار.

وشدد هادي على ضرورة عدم تجاوز ثوابت وحدة اليمن والنظام الجمهوري، وقال: "لا يمكن لأي جماعة أو حزب أو قبيلة التملص والتلكؤ من مخرجات الحوار الوطني التي تمثل نهج وخارطة طريق المستقبل".

وكانت مواجهات عنيفة قد دارت خلال الأسابيع الأخيرة في عمران بين المتمردين الحوثيين والجيش.

ودارت المواجهات بشكل أساسي منذ أسابيع بين الحوثيين والقبائل المتحالفة معهم من جهة، ومن الجهة الأخرى اللواء 310 الذي يقوده العميد حميد القشيبي القريب من اللواء النافذ علي محسن الأحمر ومن التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون). إلا أنه تم التوصل الأربعاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة عمران الشمالية بعد أن امتدت المواجهات في الأيام الأخيرة إلى مشارف صنعاء.

