"الإصلاح الآن" تعلّق حوارها مع الحكومة السودانية

أعلنت حركة "الإصلاح الآن" بزعامة الدكتور غازي صلاح الدين تعليق الحوار مع النظام في الخرطوم، بسبب الاعتقالات غير المبررة للقادة والناشطين السياسيين، وكذلك التراجع عن إتاحة الحريات العامة والإجراءات التعسفية ضد الصحافة والصحافيين.

وقال نائب رئيس حركة "الإصلاح الآن" الدكتور حسن عثمان رزق في تصريح لـ"العربية.نت"، اليوم الخميس، إن مناخ الحوار الآن يعكر بواسطة الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، مشيراً إلى أن هناك تراجعا في كل ما التزم به الرئيس عمر البشير من إتاحة حرية التعبير والنشر من قبل السلطات والأجهزة الأمنية، مضيفاً "لذلك يصعب الحوار الآن".

وأوضح رزق أنه لا يمكن للحوار أن يستمر مع استمرار اعتقال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، مشيراً إلى أنهم في حركة "الإصلاح الآن" لا يضمنون أن ينسحب اعتقال المهدي على زعماء أحزاب آخرين.

وأفاد بيان منسوب لحركة "الإصلاح الآن" التي يقودها مستشار الرئيس السابق غازي صلاح الدين عن تعليقها الحوار مع حزب "المؤتمر الوطني" والحكومة، ووصفت الخطوة بالموقف الصحيح حتى تلتزم الحكومة باستحقاقات الحوار المطلوبة.

وأرجع البيان الصادر عن أمانة الإعلام بالحزب بعد اجتماع لمكتبه السياسي، أمس الأربعاء، أسباب تعليق الحوار لما وصفه "بالتراجع الكبير والردة البائنة من قبل الحكومة تجاه قضية الحوار والحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام".

واستدل البيان على ذلك "بالاعتقالات غير المبررة للقادة والناشطين السياسيين وعلى رأسهم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي والقرارات التي صدرت بإيقاف بعض الصحف وتفتيش دورها ومقارها بالقوة الجبرية بجانب الاعتقالات الظالمة التي تمت بحق بعض الصحافيين وإيداع مشروع قانون الانتخابات في خطوة استباقية دون التشاور مع القوى السياسية المعارضة، مما يعد مؤشراً سالباً يعكس سوء النوايا تجاه الحوار والالتزام بآلياته"، وذلك وفقاً لنص البيان.

وأعلنت الحركة عن شروعها في خلق توافق وطني سياسي عريض والاتصال بالحركات المسلحة وكل القوى الحية والفاعلة من أجل الوصول لرؤية مشتركة للخروج من الأزمة الراهنة.

وكان حزب "الأمة القومي" بزعامة الصادق المهدي أعلن في مايو الفائت تعليقه الحوار مع الحكومة السودانية على خلفية اعتقال الأجهزة الأمنية لزعيم الحزب بحجة اتهامه لقوة الدعم السريع التابعة للأمن الوطني بارتكاب جرائم واغتصاب بحق المواطنين.

بينما أعلن تحالف المعارضة في السودان موقفه الرافض للمشاركة في الحوار الذي دعت له الحكومة السودانية، إلا بعد وقف العنف والقتال في المناطق المضطربة في البلاد، وتهيئة مناخ الحريات العامة.