النمسا.. اعتقال رجل يجند المقاتلين للحرب في سوريا

قال مكتب ادعاء محلي إن السلطات النمساوية اعتقلت رجلا يشتبه بنشره الفكر المتشدد بين المسلمين وتجنيدهم للقتال في سوريا.

وذكر المتحدث باسم مكتب الادعاء في جراز ثاني أكبر المدن النمساوية أنه تم إلقاء القبض على الرجل قبل يومين في أعقاب مداهمات على مبان تابعة لجمعية التقوى الإسلامية في المدينة.

وأضاف المتحدث "يشتبه في قيامه بنشر التشدد بين الناس وتجنيدهم للقتال في سوريا".

وقال: "إن أربعة منهم (ممن جنّدهم) قتلوا بالفعل في سوريا".

ورفض المتحدث الإدلاء بأي تفاصيل عن المشتبه به، لكن مجلة بروفايل قالت إنه رجل دين من أصل شيشاني ويبلغ من العمر 41 عاما، وإن من قام بتجنيدهم انضموا لجبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا.

جاء اعتقال الرجل بينما تتحرك دول الاتحاد الأوروبي- التي تخشى من أن مئات الأوروبيين ربما ينفذون هجمات في بلادهم بعد تلقيهم تدريبا في سوريا- لتعزيز الجهود لمكافحة التشدد الإسلامي.